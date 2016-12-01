Прорыв трубы произошел во дворе на проспекте Энергетиков 54/2 днём 1 декабря. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург"

- По возможности объезжайте. Прорвало трубу с горячей водой, - написал свидетель.

В комментариях к записи подписчики назвали проспект Энергетиков Туманным Альбионом и пошутили, что прорыв произошёл в рамках госпрограммы "Кипяток в каждый двор".

Как сообщили в "Теплосети Петербурга", разлив кипятка произошёл из-за прорыва трубопровода диаметром 100 мм.

На месте прорыва трубы на проспекте Энергетиков работают специалисты компании. По нормативу, на ликвидацию аварии отводится восемь часов.