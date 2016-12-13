На "Зенит-Арене" продолжаются работы по устранению последствий ночного потопа. Как сообщили Metro очевидцы, в ночь с 12 на 13 декабря на стадионе на нулевом уровне происходили испытания пожарной системы.

В какой-то момент помещение начала заливать вода, она поднялась на четверть этажа. Был ли прорыв или это ошибка в подключении, сотрудникам пока неизвестно.

- Вода поднялась сантиметров на 10. Передвигаться можно было как по бурлящей реке на лодках. Первоначальная версия начальства заключалась в том, что вся проблема в системе отопления. Работники ночной смены проверили все несколько раз, но прорыва не нашли. Уже позже стало понятно, что причиной потопа стала пожарная система, - рассказывают очевидцы.

Версию о нарушениях при испытаниях пожарной системы подтвердили и СМИ со ссылкой на пресс-службу "Метростоя". Однако очевидцы подчеркивают - последствия потопа не устранены, работа продолжается в экстренном режиме.

На момент 13 часов вторника, 13 декабря, вода по-прежнему стоит на этаже стадиона на Крестовском, но уже на отметке 3-5 см. По сообщению источника, дежурные и экстренные автомобили "Водоканала" вереницей подъезжают к "Зенит-Арене".

- Сейчас перед стадионом их 10-15 автомобилей "Водоканала". Работы по устранению последствий ремонта будут продолжаться еще, наверное, неделю. В некоторых помещениях, где уже был ремонт, "плавает" линолеум. В рабочих помещениях испорчены вещи сотрудников, плавает обувь, бытовые принадлежности, - уточняет очевидец.