Почти курьез в Петербурге - шестеро мужчин толкали троллейбус ранним утром 2 сентября на Кушелевской дороге. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, речь идет о троллейбусе №31. Рогатая машина не смогла проехать по своей полосе из-за ремонта. Троллейбус просто не дотягивался до контактных проводов.

"Толкают все троллейбусы, так как правый ряд закрыт на ремонт. Кушелевская дорога в сторону Лесной", - сообщили в соцсетях петербуржцы, - Ему длины усов не хватает - хотя, могли б его пропустить нормально ".

Согласно сервису "Яндекс. Пробки", из-за ремонта образовалась пробка длиной более 1 км на Кушелевской дороге и Гражданском проспекте.

Петербуржцы принялись обсуждать ситуацию с людьми, толкающими троллейбус.

"Хорошая зарядка с утра! Потолкал рогатого, и весь на весь день проснулся!, - шутят петербуржцы.

"А если бы яма большая перед троллейбусом образовалась, пассажиры бы приподняли над ней троллейбус и перенесли на другую сторону? Ох, уж эта Россия! Наши люди способны даже своими силами двигать троллейбусы! Браво!", - восторгаются блогеры.