2 декабря в Петербурге состоится торжественное открытие центрального участка ЗСД. На церемонию ожидают прибытие президента России Владимира Путина.

Когда откроют весь ЗСД для простых автомобилистов официальное еще не сообщили, но по всей видимости, это произойдет в первые выходные декабря - 3 или 4 числа.

В канун открытия центрального участка ЗСД в Петербурге была замечена активность на вантовом мосту через Петровский фарватер - там в вечернее время репетировали световое шоу.

В соцсетях появились фото и видео - лазерные лучи мелькали на мосту, а сама переправа светилась яркими огнями. Подсвечен был и строящийся рядом стадион "Зенита".

Добавим, уже известно, как будет организована схема съезда и заезда на ЗСД на Васильевском острове. Пока съезд там только один - в районе Адмиральского проезда. Подробнее ЗДЕСЬ.

С 4 декабря также меняются тарифы на ЗСД. Тем, кто имеет транспондер, проезд по ЗСД обойдется дешевле, чем тем, кто расплачивается наличными, картой БСК или банковской картой. Подробнее ЗДЕСЬ.

Визуализация ЗСД: видео ЗДЕСЬ