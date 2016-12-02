На стройке стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове сегодня около 12:10 упал рабочий. Об этом Metro сообщили очевидцы. К стадиону подъехала скорая, на земле лежало тело. О том, что стало причиной падения, пока неизвестно. Как уверяют очевидцы, строитель погиб при падении.

Получить комментарий "Метростроя" пока не удалось.

Как уверяют очевидцы, это уже пятая смерть на стадионе. Однако СМИ насчитали на одну больше.

Как сообщает "Росбалт", 15 ноября в результате несчастного случая погиб рабочий из КНДР. На место с проверкой выехали представители Следственного комитета и Государственной инспекции труда по Санкт-Петербургу.

Гражданин Северной Кореи работал в одной из субподрядных организаций, задействованных на возведении "Зенит-Арены".