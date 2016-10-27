О ДТП на Вербной улице вечером 27 октября сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, в районе дома №10 по улице Вербной женщина-водитель сбила девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Уточняется, что в результате ДТП на ул. Вербной девушка получила тяжелые травмы.

- Все службы на месте. Молодцы, быстро приехали, - отметили очевидцы ДТП.

Кроме того, подписчики уточняют, что на этом пешеходном переходе очень плохая видимость.

- Дурной переход. Все местные и те, кто часто ездит, всегда там снижают скорость, даже если пешеходов не видно. Вплоть до полной остановки, - отмечают пользователи.

- Всегда старалась по возможности там не ходить или ждать, когда совсем машин нет. Там часто раньше сбивали.