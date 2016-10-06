О дорожно-транспортном происшествии с участием пожилого водителя сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург" в 14.02.

Свидетели говорят, что водитель автомобиля марки "Lifan" пошел на обгон, но, увидев встречную машину, решил вернуться на свою полосу. Зацепив правым задним крылом, кабину грузовика, ехавшего впереди, автомобиль развернулся, съехал в кювет и врезался в дерево.

Автомобиль сильно пострадал при столкновении. По словам очевидцев, пожилого водителя зажало в салоне, однако серьезных повреждений он не получил.