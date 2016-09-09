Утром 9 сентября недалеко от станции метро "Нарвская" произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, которые выложили фото в соцсеть, женщину сбила машина. Отметим, что инцидент произошёл рядом с подземным пешеходным переходом, где отсутствует наземная "зебра".

"Сбили человека на площади Стачек около "Кировского универмага", - пишут очевидцы в 10.00 в сообществе "ДТП и ЧП / Петербург". - "Волга" двигалась задним ходом, во втором ряду по остановке".

Как уточнил другой очевидец, женщине вызвали скорую помощь, жива. Степень тяжести полученных травм не уточняется.

Обстоятельства произошедшего выясняются.