ДТП с участием маленького пешехода произошло вечером 29 сентября в Выборгском районе Петербурга. Фото с места происшествия выложили очевидцы в соцсеть около половины седьмого вечера, а также сообщили подробности инцидента.

- На перекрёстке улицы Ивана Фомина и проспекта Просвещения трамвай сбил ребенка. Все живы. Вроде, ребенок перебегал на красный. Было двое детей и двое взрослых. Трамваи в сторону Гражданского проспекта стоят. Актуально на 18:25.

Также свидетели происшествия сообщили в паблике "ДТП и ЧП / Петербург", что ребёнок жив, был доставлен в больницу. Обстоятельства и подробности уточняются.