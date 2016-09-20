О двойном ДТП на Мурманском шоссе очевидцы сообщили в 13.46 во вторник, 20 сентября. Фото с места аварии выложили в паблик "ДТП и ЧП / Петербург". По предварительным данным, ДТП произошло на 15-м километре трассы рядом с КАД, во Всеволожском районе Ленинградской области. Сообщается об одном погибшем мужчине.

- На Трассе Е105 мужчина на BMW X3 врезался в дорожников. Скорая на месте. Мужчина погиб, - сообщили о первом ДТП. В комментариях в паблике уточняют, что водитель BMW получил открытую черепно-мозговую травму - он скончался до прибытия медиков.

Затем, по словам свидетелей, рядом с местом ДТП остановилась машина скорой помощи, в которую влетел минивэн.

- В скорую, приехавшую на место аварии, влетел минивэн, пострадали пациенты в скорой, - пишут очевидцы.

Смертельное ДТП произошло в 13:20, уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области. В результате погиб мужчина 1951 года рождения, который был за рулём BMW X3, врезавшегося в МАЗ (судя по фото очевидцев, дорожную технику).