1 декабря в Петербурге маршрутка №К-246 на перекрестке улиц Купчинской и Димитрова сбила человека. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, под колеса маршрутки попал школьник. Он остался жив.

- У автобуса разбита фара и вмято крыло, судя по всему, школьника сбили, так как рядом много школьников, беседуют с ГИБДД, - рассказал очевидец.

Как выяснилось позже, мальчик переходил дорогу по переходу.

- Мальчик шел на зелёный сигнал и не один, пешеходов много было, - написала свидетельница ДТП. - Самого удара не видела, подошли, когда мальчик уже лежал... Он его, видимо, как-то объехать пытался - у маршрутки лобовое стекло внизу со стороны водителя разбито головой мальчика. Ребёнок встал в шоковом состоянии.

Обстоятельства ДТП на Купчинской 1 декабря уточняются.