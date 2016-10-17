По словам очевидцев, 17 октября молодой мужчина, которому на вид около 30 лет, прыгнул с моста Александра Невского в Неву. Инцидент произошёл в четыре часа дня. По словам участников паблика "ДТП и ЧП / Петербург", молодого человека пытались остановить прохожие, но не удалось. О случившемся сообщили в экстренные службы.

Как передаёт Life78, о незнакомце, который собирается прыгнуть в воду, сообщили в 16.03. Спасатели прибыли оперативно. Но сильное течение относило мужчину к Большеохтинскому мосту. К поисковым работам были привлечены катер и водолазы. Уже в 16.09 тело мужчины извлекли из воды, но спасти его не удалось.

Выясняются все обстоятельства случившегося.