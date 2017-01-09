Российскую столицу сегодня, 9 января, окутал плотный туман. Ситуация на дорогах города сильно осложнилась. Сотрудники ГИБДД зафиксировали рост мелких ДТП и обратились к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах.

А в это время в Сети появилось видео, авторы которого утверждают, что на МКАД столкнулось сразу двадцать автомобилей.

Правда, часть пользователей отметили, что речь, скорее всего, идёт а массовом ДТП на юге МКАДа, которое произошло 3 января. Подробнее о нём читайте ЗДЕСЬ.

"А погода вроде сегодняшняя", – пишет Александр Кудрявцев в группе "ДТП и ЧП Москва" ВКонтакте.

На данный момент уточнить в ГИБДД Москвы информацию об этой аварии пока не удалось.

Отметим лишь, что сильный туман, по прогнозам метеорологов, сохранится до завтрашнего утра – 10 января.

"Туман связан с повышенной влажностью, сильным морозом и безветрием", – уточняют эксперты.