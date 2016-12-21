В жилом доме на Будапештской улице в Петербурге днём 21 декабря тушили балкон.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошёл во Фрунзенском районе, на Будапештской улице дом 15, корпус 3.

- На балконе второго этажа горела обстановка на площади 1 квадратный метр, - пояснили в ведомстве.

Очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург" утверждают, что пожар на балконе начался из-за пиротехники.

- Дети кидали петарды, - уточнили свидетели.

По словам очевидцев, хозяев квартиры на Будапештской, где загорелся балкон, во время пожара дома не было.

По предварительной информации, во время пожара никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники МЧС и 9 человек личного состава.