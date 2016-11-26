В ночь на 26 ноября в Колпинском районе Петербурга в Комсомольский канал улетела иномарка. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что ДТП произошло около 4-х утра, и водитель с пассажирами выбрался на берег самостоятельно. Машину доставать из воды спецслужбы приехали уже утром, предварительно обследовав акваторию.

- Утром из окна наблюдала, как МЧС плыли на лодке по каналу, видимо, на помощь!, — рассказывают очевидцы в паблике в соцсети.

По предварительной версии, причиной ДТП стала гололедица, о которой накануне предупреждало МЧС: водитель иномарки не справился с управлением, и машина улетела в канал.

При помощи спецтехники машину удалось достать 26 ноября около полудня.