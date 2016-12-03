Видео с камер наружного наблюдения помогло узнать подробности о случившемся. Со слов очевидцев, информация мало того, что была искажена (женщину 80-ти лет приняли за девушку), так еще и обросла невероятными подробностями. Очевидцы в соцсетях рассказали, что вечером в пятницу, 2 декабря, неизвестный мужчина сбросил девушку в Фонтанку за то, что та не желала с ним ближе познакомиться.

Как выяснила "Фонтанка" позднее, действительно, вечером 2 декабря, в начале одиннадцатого, из реки Фонтанки достали женщину. Как запечатлено на видео с камеры наружного наблюдения, которое оказалось в распоряжении редакции, к женщине в момент падения никто не подходил. Она сама, видимо, по неосторожности, упала в воду.

До прибытия медиков и спасателей, первую помощь ей оказали прохожие и автомобилисты, которые проезжали мимо: пожилую женщину достали при помощи троса из воды и передали прибывшим медикам.