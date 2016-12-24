ДТП с участием большегруза и маршрутки произошло ранним утром в субботу, 24 декабря, на Выборгском шоссе в районе посёлка Чёрная речка (город Сертолово) во Всеволожском районе Ленинградской области. По словам очевидцев, это было около 7 утра, в тот момент, когда маршрутное такси №676 стало тормозить возле автобусной остановки.

Очевидцы рассказывают, что грузовик врезался в транспорт, протаранив 3 задних ряда маршрутки.

- Видимо, не успел затормозить, когда транспорт останавливался у остановки, - пишут очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - Маршрутное такси от удара выкинуло с шоссе, машина снесла остановку, после чего столкнулось с забором и деревом.

Также свидетели ДТП отметили, что у грузовика помята вся правая передняя часть, а маршрутка не подлежит восстановлению. По словам очевидцев, погибли два человека - женщины, которые стояли на остановке. Водитель маршрутки и пассажирка госпитализированы с переломами, сообщает "Лайф". Официального подтверждения пока не последовало - на месте работает дорожная полиция. Обстоятельства и подробности смертельного ДТП на Выборгском шоссе устанавливаются.