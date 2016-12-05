Смертельное ДТП на Московском шоссе, на выезде из Тосно в сторону Санкт-Петербурга, произошло днём 5 декабря. Об этом сообщают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, на выезде из Тосно столкнулись автомобили марок "Хёндай Солярис" и "Тойота Ленд Крузер".

По предварительной информации, водитель "Хёндай" пошел на обгон, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Тойотой".

- Видимо, решил по обочине обогнать, а там каша из снега, вот и занесло, - рассказали очевидцы.

В результате ДТП на Московском шоссе под Петербургом погибли два человека, находившиеся в автомобиле "Хёндай". Три человека, ехавшие в автомобиле "Тойота" получили травмы.

Обстоятельства смертельного ДТП на выезде из Тосно под Петербургом 5 декабря уточняются.