На Московском проспекте в Петербурге вечером 29 ноября автомобиль "Land Rover" въехал в витрину обувного магазина, сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

За рулем автомобиля, въехавшего в витрину, была девушка, утверждают свидетели. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Подписчики паблика в шутку предположили, что девушке очень приглянулись сапожки в витрине.

- Распродажа, не удержалась, - пишут одни пользователи. – Примерять приехала.

- На лабутены скидка! Расступись народ! - добавляют другие, намекая, на всем известную песню группы "Ленинград".

- Засмотрелась, бывает. А что? – поддерживают автоледи подписчицы в паблике.

Обстоятельства ДТП с участием иномарки на Московском проспекте 29 ноября устанавливаются.