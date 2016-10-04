Во Фрунзенском районе Петербурга поздним вечером в понедельник автоледи устроила массовое ДТП на улице Белы Куна. По словам очевидцев, 3 октября около 23:53 девушка на Hyundai Getz ехала в сторону Пражской улицы. Она выехала на полосу встречного движения и влетела в микроавтобус Ford Transit. Автомобиль, который ехал за ними, уходя от столкновения, резко повернул в сторону и врезался в ограждение. Ещё одна машина - белый "каблук" - получил незначительные повреждения.

У одной из машин от удара отлетело колесо, это видно на фото с места ДТП на Белы Куна, которыми поделились очевидцы в соцсети.

- На Белы Куна серьезная авария. Водитель Hyundai Getz вылетел на встречку, — пишут в соцсети очевидцы 4 октября, в 0:37. — Водитель Hyundai — молодая девица в нетрезвом состоянии, она и спровоцировала аварию. Стоит и рыдает теперь.

По словам очевидцев, молодая девица, спровоцировавшая ДТП, уже дала показания на месте аварии.

- Поначалу, видимо, шок был, когда из машины ДПС вышла, пошла вполне ровно. Речь нормальная, истерика была сначала: вопросы о пострадавших задавала.

Обстоятельства ДТП уточняются. Что любопытно, в массовом ДТП на Белы Куна никто из авто не пострадал.