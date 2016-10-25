Прокуратура обжаловала приговор участникам гонок с полицией на джипе сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Гагаринского суда в отношении Шамсуарова, Виктора Ускова и Абдувахоба Маджидова", – сообщила она АГН "Москва".

Судья Гагаринского суда Ольга Зельдина признала фигурантов дела виновными в оскорблении представителя власти, однако оправдала по статье: "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".

Позже суд оправдал участника гонок с полицией Маджидова по всем эпизодам. Шамсуарову и Ускову назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, суд изъял участвовавший в гонках автомобиль в пользу государства.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Шамсуарова к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы, Маджидова к 2 годам 1 месяцу колонии и Ускова к 2 годам 7 месяцам лишения свободы.

По мнению прокурора, отбывать наказание подсудимые должны в колонии общего режима. В свою очередь защита просила оправдать всех фигурантов.