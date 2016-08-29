В Москве защита захватившего отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице Арама Петросяна обжалует его арест.

"Сегодня мы подали апелляционную жалобу на заключение Петросяна под стражу, – рассказал адвокат Александр Карабанов РИА "Новости". – Мы указали, что Петросян не имел умысла причинить кому-либо вреда, это следует из того, что на данную "акцию" он пошёл без оружия, с бутафорской бомбой, как приехала пресса, то сразу начал выпускать заложников", — сказал защитник".

Также защита указывает, что Петросян ранее не совершал преступлений, а у него на иждивении находится престарелая, больная мать.

Напомним, 24 августа Петросян захватил отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице, пригрозив, что он устроит взрыв. На его шее висела коробка, из которой торчали провода – это был муляж бомбы, но это стало известно позже.

Сам Петросян признался, что он – предприниматель из Подмосковья, при этом обанкротившийся.

После переговоров с полицией Петросян отпустил заложников. А 26 августа столичный суд арестовал его на два месяца.