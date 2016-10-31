Первомайский районный суд вынес вердикт по поводу жестокого убийства Карины Залесовой в Новосибирске. Судья признал виновным в преступлении Марка Конькова и приговорил подростка к девяти годам лишения свободы в воспитательной колонии, а также обязал его выплатить компенсацию родителям десятиклассницы, сообщает информационный портал НДН.инфо.

"М.Коньков приговорен к девяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Он будет отбывать наказание в Новосибирске. Суд также принял решение взыскать с семьи Коньковых по миллиону рублей в пользу каждого из родителей Карины Залесовых и сохранить обеспечительные меры в виде ареста имущества Коньковых. Осужденный пройдет курс лечения у психиатра по месту отбывания наказания", — сообщил корреспондент портала.

Напомним, что убийство Карины Залесовой в Новосибирске произошло в конце августа 2015 года. Труп девушки был найден в доме, где проживал молодой человек.

17 октября Коньков признался в содеянном. При этом адвокаты обвиняемого хотели добиться для своего подзащитного минимального наказания, пытаясь это обосновать тем, что убийство не было совершено с особой жестокостью, но данный факт легко опровергли эксперты, проанализировавшие характер ранений.