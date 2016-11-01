Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, подозреваемая в убийстве 4-летней девочки в Москве, находится в состоянии медикаментозного сна и не может быть доставлена в суд, где проходит слушание по существу уголовного дела в ее отношении.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

"Как сообщил начальник больницы ФКУ СИЗО-2, Бобокулова не может быть транспортирована в суд в связи с нахождением в медикаментозном сне после приема назначенных препаратов", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Лицарева.

По данным следствия, 29 февраля гражданка Узбекистана, являвшаяся няней ребенка-инвалида, дождавшись, пока родители девочки со старшим ребенком уйдут из дома, убила девочку, подожгла квартиру и скрылась. В тот же день полицейские задержали ее около станции метро "Октябрьское поле", где она некоторое время ходила с отрезанной головой убитого ребенка. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 ("Убийство малолетнего") и по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение и повреждение имущества") УК РФ.

Как установила комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством.