Гражданину США Джошуа Самуэль Аарон, объявленному у себя на родине в розыск по делу о взломе базы данных банка JPMorgan Chase, было отказано в предоставлении убежища в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Аарон подозревается в хищении данных 100 млн клиентов банка. За это в США ему грозит до 170 лет тюремы.

По данным информагентства, сейчас Аарон ожидает депортации за нарушение миграционного законодательства в спецприемнике для иностранных граждан.

Ранее он обратился к властям с просьбой предоставить ему политическое убежище, но получил отказ.

"Он обжаловал отказ, сейчас решение о его депортации на родину приостановлено, пока суды не вынесут решение по его жалобе и оно не вступит в силу", - приводит слова своего инсайдера агентство.

Сам Аарон отвергает все обвинения во взломе базы данных JPMorgan Chase, а также утверждает, что ничего не знал об ордере на арест в США.

Аарон попал на территорию РФ через Украину еще в мае 2015 года, до того, как американское правосудие начало его розыск. В Москве он был задержан в мае 2016 года, когда во время проверки документов у него не оказалось паспорта.