В результате атаки на школу в сирийском городе Идлиб погибли 22 ученика и шесть учителей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

– Это трагедия. Это злодейство. И если это совершено преднамеренно — то это военное преступление, — говорится в заявлении исполнительного директора организации Энтони Лейка.

По его словам, территория школы была обстреляна несколько раз. А нынешний авианалёт стал "самым ужасным" из всех с начала сирийского конфликта, в котором пострадали учебные заведения.

По информации Reuters, атака на школу в Сирии была совершена накануне вечером, 26 октября. По одной из версий, обстрел вёлся "сирийскими или российскими военными самолётами".

На обвинения России в обстреле школы отреагировал постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

– Проще всего сказать, что это не мы. Но я ответственный человек, надо подождать, что по этому поводу скажет наше министерство обороны. Это ужасно, ужасно, надеюсь, что это не мы, – сказал Чуркин.

Напомним, что Идлиб расположен на северо-западе Сирии близ Алеппо. Город контролируется сирийской оппозицией.