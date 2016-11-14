Общественный холодильник закрыли сотрудники Роспотребнадзора сегодня, 14 ноября, около 13:30. Еды на тот момент уже не было.

Как сообщают СМИ, холодильник торжественно просуществовал один день - без каких-либо документов. Организаторы данный момент не комментируют ситуацию, отвечая, что не знают ничего.

Холодильник стоит на прежнем месте, опечатанный. В пресс-службе Роспотребнадзора также отказываются от официальных комментариев по данной ситуации.

Тем не менее, в СМИ уже прошла информация, что надзорное ведомство отвечает за безопасность граждан. А еда, которая хранится в этом холодильнике, - якобы не пригодна для потребления из-за того, что неизвестно, кто и когда ее приготовил, в каких условиях. У организаторов должны быть документы, по которым можно отследить транспортировку еды. А те, кто ее готовит, должны проходить медобследования.

Напомним, что первый в России общественный холодильник появился 13 ноября в Петербурге. Любой желающий мог положить в него продукты или наоборот – забрать. Проект реализуется совместно группой "Фудшеринг. Отдам даром еду", которая работает в соцсети "ВКонтакте", и благотворительным магазином "Спасибо!" (8 линия В.О., д. 55).

Фудшеринг – движение, которое пришло в Россию из Европы и призывает людей не выбрасывать ненужные продукты, а отдавать их. Группа в соцсети "ВКонтакте" объединяет почти 25 тыс. человек.

По словам Александры Лёгкой, руководителя проекта, идея развивать фудшеринг в России родилась, когда она узнала, сколько еды выбрасывают магазины и кафе, а также сами люди.