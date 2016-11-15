Сегодня, 15 ноября, "общественный холодильник" опечатали и увезли из магазина "Спасибо". Днем ранее Роспотребнадзор по Петербургу прекратил его деятельность, а к вечеру понедельника пресс-служба пояснила действия ведомства.

- Согласно действующему законодательству РФ продукция, изготовленная в неизвестных условиях, без соблюдения требований к производству, условиям транспортировки и хранения - не может находиться в обороте. Реализация такой продукции и таким способом создает угрозу жизни и здоровью граждан и может стать причиной возникновения массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

Metro связалось с Александрой Легкой - организатором "общественного холодильника". Как пояснила девушка, компромисса найти не получилось.

- Наш проект оказался не совместим с законодательством РФ. Мы законы изучали, конечно, но опирались на западный опыт. Но нет, именно такая форма - когда люди делятся тем, что у них есть, - на территории России невозможна.

В Роспотребнадзоре посоветовали организаторам открыть столовую, где еду выдавали бы от заведения. Но на это нужны внушительные затраты - на транспорт, который бы перевозил еду, пожертвованную партнерами по фудшерингу, на оборудование, на помещение.

- Когда холодильник был опечатан, очень много людей продолжало идти и нести еду. Её ставили прямо на землю - вместо того, чтобы положить в чистый холодильник. Но вариантов уже не было. Приходило много и тех, кто хотел забрать еду. Люди продолжают идти и сегодня, - рассказывает Александра.

Однако, по словам организатора, останавливаться никто не собирается. Организаторы планируют придумать новую форму "общественной еды", которая точно будет соответствовать нормам закона, а все вложения - моральные и материальные - не окажутся напрасными.