50-летняя жительница посёлка Новодрожжино Ленинского района Московской области Людмила Фадеева отправлена в исправительную колонию общего режима за покушение на убийство промышленного альпиниста.

Как сообщает официальный сайт прокуратуры Московской области, Фадеева получила 3,5 года колонии. Женщина осуждена по статье "покушение на убийство".

Суд установил, что 31 января 2016 года Фадеева совершила покушение на убийство промышленного альпиниста, производившего работы по благоустройству фасада многоквартирного дома в посёлке Новодрожжино Ленинского района, в котором она проживала.

Женщина посчитала, что из-за действий рабочих перестал показывать её телевизор, вышла на балкон своей квартиры, расположенной на восьмом этаже, и кухонным ножом перерезала веревку, удерживавшую альпиниста.

В результате рабочий сорвался вниз, однако его падение не закончилось трагедией, так как на уровне первого этажа сработал страховочный трос.

Пока альпинист работал перфоратором, Людмила вместе с внучкой смотрела мультики. Неожиданно на экране телевизора возникли помехи.

– Когда работаешь перфоратором, такое случается, – рассказал Максим Меркушев Metro. – Женщине это не понравилось. И внучка такая: "Мультики! Мультики!". Ну дама и попыталась решить как-то этот вопрос. Открыла окно и с балкона стала материться. Сначала предупредила – сказала, что если сломаем телевизор, придётся нам его чинить. Мы ответили: "Да, хорошо! Если будем виноваты..."

Молодой человек спокойно продолжил спуск, пока не оказался на уровне четвёртого этажа.

– Тут она снова выглянула в окно и стала угрожать, что если мы сейчас же не спустимся, она обрежет верёвку, – вспоминает альпинист. – Рядом со мной висел мой друг Сергей. Он кинул мне свою страховочную верёвку...

А женщина тем временем отправилась за ножом. Стоило Максиму схватить страховочную верёвку, как Людмила обрезала главную.

– Полетел вниз и на уровне первого этажа остановился, – говорит парень. – Было страшно, я был в шоке! Помню, как лечу, а вот дальше всё смутно...

Максим уверяет, что чуть ли не каждый день жильцы угрожают верёвку перерезать. Чаще всего – люди пожилого возраста. Но дальше угроз дело не заходит. Только не в этом случае.