Прорвать оборону и закрепиться на окраинах Пальмиры боевикам запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" помогли смертники. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что боевики активно применяли начинённые взрывчаткой автомобили, управляемые смертниками, бронетехнику и реактивную артиллерию. Конашенков добавил, что первые две массированные атаки сирийцы при поддержке российских сил отбить смогли.

— Эта атака игиловцев на Пальмиру в очередной раз показала, что террористы не должны иметь малейшей возможности для передышки, которые они всегда используют для перегруппировки и нанесения внезапных ударов, — сказал Конашенков.

Напомним, что 11 декабря сирийская Пальмира была захвачена боевиками. Предполагается, что сирийские войска при поддержке российских сил в ближайшее время смогут вернуть контроль над населённым пунктом.

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