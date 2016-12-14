Поисковик Google составил рейтинг самых популярных селфи 2016 года. Согласно запросам пользователей, первое место в списке заняла телезвезда Ким Кардашьян со своим обнажённым снимком, сообщает журнал Time. Эта фотография значительно повлияла на рост посещаемости её аккаунта в Instagram, а дискуссии вокруг снимка и его приемлемости или же аморальности на несколько недель захватили Сеть.

Второе место, согласно запросам, досталось аккаунту жены рокера Оззи Осборна – Шэрон Осборн. Большой стимул к росту популярности её страницы в соцсети также послужило обнажённое фото, сделанное как раз в знак поддержки Кардашьян.

Среди других знаменитых личностей в список попали рэпер Ашер, актер Себастьян Стэн и президент США Дональд Трамп, Джастин Тимберлейк и Джаред Лето.

Они и другие попали в рейтинг также благодаря различным событиям, развернувшихся вокруг них и конкретных фотографий. В частности, Дональд Трамп смог взобраться на Олимп селфи благодаря большому объему запросов на его фото в связи с его президентской кампанией. А Джастин Тимберлейк смог заработать популярность из-за его селфи с досрочного голосования, что является нарушением закона штата Мемфис. Эта история в своё время широко распространилась в американских СМИ.

Отдельно стоит отметить, что звезда Instagram уже перестала выставлять свои фотографии в социальной сети из-за недавнего ограбления, жертвой которой она оказалась. По словам ряда СМИ, Ким Кардашьян задумалась над своим поведением в соцсетях после произошедшего в Париже.



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