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Обломки космического грузового корабля "Прогресс" рухнули в Туве

  • Давид Абабеков

После успешного старта связь с судном была потеряна

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Космический грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный с Байконура к Международной космической станции, потерял связь с Землёй, после чего потерпел крушение, сообщает "РИА Новости". Обломки судна найдены в Туве.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-04" 1 декабря был запущен с Байконура к Международной космической станции, где его должны были встретить российские космонавты. Сообщалось, что судно успешно вышло на орбиту, а стыковка со станцией ожидалась через двое суток.

На борту было около 2,5 тонн груза: топливо для заправки, еда, медикаменты, одежда, вода и воздух для космонавтов.

Но через некоторое время после взлёта с кораблём возникли проблемы. Сообщается, что была потеряна связь с Землёй.

Предположительно, обломки космического судна рухнули на территории Тувы. Причиной аварии могла стать техническая неполадка.

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