Музыкант Константин Битеев объявил на своей странице в Инстаграме флешмоб "румяные щечки". Любая девушка из любого города страны и ближнего зарубежья сможет сняться в клипе ставшего популярным петербургского исполнителя.

Известность к Константину Битееву пришла после его песни "Щечки", которую он исполнил на украинском конкурсе "Х-фактор". Пройдя отборочные туры и дойдя до второго эфира финала, Константин вошел в 11 лучших исполнителей конкурса.

После этого он вернулся в Петербург. Кстати, Северная столица стал ему родной не так давно - шесть лет назад он переехал из Челябинска. Песня про щечки одобрили юные румяные барышни. И тогда было принято решение - устроить флешмоб.

- Сделай фото своего румянца на морозе и выложи его у себя в ВК, а также в Instagram. Если именно твое фото наберет максимальное количество лайков, я запишу видео и спою песню «Щечки» специально для тебя. Для автора поста, набравшего в ВК максимальное количество репостов, другой сюрприз – я приеду в твой город с концертом! Ну, а обладательницу самых красивых щечек – сниму в своем клипе! Сверим часы в новогоднюю ночь!

P.S. Парни тоже могут принимать участие!

Как признался Metro сам Константин, ему нравятся шатенки, однако нарочитые красавицы ему не по душе. Главное условие для девушки, которую выберут для съёмки клипа, - у нее должна быть изюминка. Над сюжетной линией видео пока идет работа.

- Участвуют девушки не только из Петербурга, но и из других городов России, а также Украины. Если для клипа выбирать буду я сам, то процесс репостов я не контролирую. Какой бы ни был город, раз уж я обещал, приеду туда, где будет жить победительница.

В ближайшее время музыкант планирует перебраться в Москву. После конкурса Константин принял решение немного изменить свою музыку - его питерская лирика должна быть более подвижной, возможно, добавиться немного электро инди-поп, нетипичный хип-хоп.