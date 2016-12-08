Американская киноакадемия назвала шорт-лист премии "Оскар" среди документальных фильмов. Информация об этом появилась на сайте премии.

Из 145 работ были выбраны 15 картин – пять из них станут номинантами на премию "Оскар" в категории "лучший документальный фильм".

Среди наиболее интересных: "13-я", "Я не твой негр", минисериал "О. Джей: Сделано в Америке", а также "Охотница с орлом" (в работе над фильмом принимала участие Дэйзи Ридли), "Игра цвета слоновой кости" (один из продюсеров картины – Леонардо ДиКаприо) и "Анимированная жизнь" (лента сейчас идёт в российской прокате).

Весь шорт-лист смотрите ЗДЕСЬ

Что касается фильма бывшего помощника президента России и дипломата Сергея Ястржембского "Кровавые бивни", он не попал в шорт-лист.

Напомним, что номинанты на премию "Оскар" будут объявлены 24 января 2017 года, а лауреата назовут на церемонии вручения "Оскара" 26 февраля 2017 года.