Няня Гульчехра Бобокулова, которую обвиняют в убийстве и обезглавливании 4-летней девочки, признала свою вину во время слушаний в Хорошевском суде столицы, сообщает ТАСС. Своё заявление она сделала через переводчика Фариду Ханифову.

"Она признает свою вину и согласна с обвинением", - заявила она.

Отметим, что ранее обвиняемая уже рассказывала суду подробности того, как убивала свою воспитанницу. В частности, Бобокулова заявляла, что задушила девочку во сне и потом отрезала голову кухонным ножом. Перед уходом с места преступления, она использовала лампадное масло для поджога квартиры.

Напомним, что ранее специалисты в ходе психолого-психиатрической экспертизы установили, что обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством

Бобокулова обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Женщина приковала к себе внимание СМИ своим зверским поступком в связи с тем, что 29 февраля в Москве она бродила возле станции метро "Октябрьское Поле" с отрезанной головой ребенка в руке и периодически выкрикивала религиозные высказывания. Параллельно с этим она угрожала взорвать себя и всех окружающих.

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