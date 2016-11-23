В последний раз Барак Обама вручил Президентские медали Свободы. Церемония награждения состоялась в Белом доме. Об этом в среду сообщает РИА Новости.

Всего высшую гражданскую награду в стране получили 21 человек, среди них актёры, музыканты, спортсмены и представители других профессий.

– Сегодня мы отмечаем выдающихся американцев, которые подняли наш дух, укрепили наш союз, которые ведут нас к прогрессу, — сказал Обама.

По словам президента США, церемония этого года имеет особое значение, поскольку лауреаты "особенно выдающиеся".

В частности, Барак Обама надел медали на актёров Роберта де Ниро, Тома Хэнкса, легендарных баскетболистов Майкла Джордана и Карима Абдул-Джаббара, телеведущую Эллену Дедженерес, актер Роберта Редфорда, основателей благотворительного фонда Билла и Мелинду Гейтс, на архитекторов Фрэнка Гери и Майю Линь, инженера и разработчика программного обеспечения космической программы "Аполло" Маргарету Гамильтон, а также на музыкантов Брюса Спрингстина и Дайану Росс и других. Двое лауреатов (одна из первых компьютерных гуру Америки, контр-адмирал ВМФ США Грейс Хоппер, а также правозащитник и борец за права коренного населения США Элуиз Кобелл) были удостоены медали посмертно.

Напомним, что президентская медаль Свободы присуждается главой США и наряду с медалью Конгресса является высшей гражданской наградой, присуждаемой за "особый вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов США, мир во всём мире или иные культурные и общественные достижения".