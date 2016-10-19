Сводный брат Барака Обамы Малик Обама рассказал о том, кого планирует поддержать на предстоящих выборах президента США. В отличии от своего известного родственника, он импонирует кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

Как сообщает New York Post, Малик уверен, что Трамп способен "сделать Америку вновь великой".

– Я рад, что буду присутствовать на дебатах, – признался он.

Напомним, что ранее действующий президент США Барак Обама не раз высказывал свою поддержку кандидату Демократической партии Хиллари Клинтон и призывал американцев голосовать за неё.

Выборы нового главы государства пройдут в Америке 8 ноября 2016 года. В настоящий момент Клинтон и Трамп принимают активное участие в теледебатах.

Пока сложно сказать, кто же станет новым президентом США, однако, по данным опросов, на сегодняшний день с небольшим перевесом всё-таки лидирует бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.



