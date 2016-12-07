Во вторник на базе американских ВВС США действующий президент Барак Обама заявил, что ошибки, допущенные США при проведении военной операции в Ираке, стали одной из причин появления международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Видеозапись выступления американского лидера позже была опубликована на сайте Белого дома.

– Мы отказались повторять некоторые ошибки вторжения 2003 года, которые изначально и способствовали росту организации, ставшей известной как ИГИЛ, — заявил Обама.

Он напомнил, что в 2014 году США создали коалицию, в которую вошли около 70 стран, и начали борьбу с террористами в Сирии и Ираке, но не силами американских батальонов, а силами местных формирований, которые Вашингтон поддерживал оборудованием и спецназом.

По словам Обамы, благодаря усилиям коалиции, победить ИГИЛ удастся.

– В конечном счёте, хребет ИГИЛ будет сломан, — сказал он, напомнив, что коалиция уже нанесла по террористам более 16 тысяч авиаударов, а те, в свою очередь, потеряли более половины подконтрольных территорий.

Вместе с тем он признал, что борьба с экстремизмом на Ближнем Востоке может растянуться на несколько поколений.

"Исламское государство" (ИГИЛ) – террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе на территории РФ.

Выступление Барака Обамы (видео):