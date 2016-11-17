Президент США Барак Обама присудил высшие гражданские награды США. Президентской медали Свободы будет удостоен 21 человек. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Белого дома.

В число счастливчиков попали деятели искусства: актёр Том Хэнкс и музыкант Брюс Спрингстин, а также актёры Роберт Де Ниро и Роберт Редфорд, телеведущая Эллен ДеДженерес и многие другие.

Также президентскую медаль Свободы получит сооснователю корпорации Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс. Их наградят за работу своего фонда Bill & Melinfa Gates Foundation, основанного в 2000 году и работающего в США и других странах.

Ещё одна медаль будет присуждена посмертно – учёной и контр-адмиралу Грейс Хоппер, известной как "Удивительная Грейс". Она была одним их первых программистов для гарвардского компьютера Марк I.

Церемония вручения пройдёт в Белом доме 22 ноября.

Напомним, что президентская медаль Свободы присуждается гражданским лицам за вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, а также в поддержание мира во всём мире и общественную и культурную жизнь страны и мира.