Барак Обама в последний раз принял участие в церемонии помилования индейки, которая прошла в Розовом саду Белого дома. Об этом в четверг сообщает AFP.

В канун Дня благодарения президент США даровал жизнь индейке по имени Тот (Малыш). Теперь она, а также вторая птица про кличке Тэйтор (Картофелина), на которую, по словам Обамы, "были возложены обязанности вице-индейки", будут доживать свой век в Технологическом университете штата Виргиния. Там за ними будут ухаживать студенты.

На этот раз Обама участвовал в церемонии без своих дочерей, которые, по словам президента, оказались слишком заняты. Вместо них помогали Обаме его племянники Остин и Аарон Робинсоны.

Вечером президент посетил дом для престарелых ветеранов, где живут около 400 участников разных войн, начиная со Второй мировой. Президент лично раздал им праздничный ужин, на раздаче ему помогали жена Мишель и дочь Саша.

Напомним, что национальный праздник День благодарения отмечают в США в последний четверг ноября.