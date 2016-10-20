В соцсетях утром 20 октября появились сообщения о толпах людей и пробках, которые скопились на некоторых станциях метро Петербурга.

"На "Ваське" пробка - невозможно! Из вагонов даже не выйти! Ищите другие варианты!", - пишут в блогах горожане. Есть сообщения о толпах пассажиров на "Новочеркасской" и "Комендантском".

Как стало известно Metro, никаких технологических сбоев в подземке утром 20 октября не зафиксировано.

- Все работает в штатном режиме, - сообщили Metro в пресс-службе метрополитена города, - Просто накопилось большое количество пассажиров, по каким-то причинам.

В метрополитене предполагают, что люди предпочли в морозное утро добираться до работы общественным транспортом и оставили свои автомобили дома.

Добавим, в Петербурге второй день с утра - мороз, температура воздуха опускается ниже 0 градусов. На дорогах накануне произошло несколько крупных аварий - из-за гололеда.