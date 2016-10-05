Британские СМИ разузнали о необычном происшествии в Московском метрополитене, где на Кольцевой линии бездомная собака стала рожать. В итоге в вагоне электропоезда она родила девятерых щенков, а ещё одного – по дороге в городской приют "Зоорассвет".

"Это может оказаться серьёзной причиной для задержки поездов, – говорится в статье британского Metro. – Собака, которая даёт жизнь маленьким щеночкам! У бездомной собаки в России было несколько волнительных часов в поезде".

В статье отмечается, что собака, очевидно, хотела найти место потеплее для родов и выбрала Кольцевую линию столичной подземки.

Для родившихся в вагоне столичного поезда "метрощенков" выбирают хозяев и клички

"Поезд отвезли в депо, и там собака, в спокойной обстановке, дала жизнь щенятам, – говорится в статье. – По фотографиям видно, что собака окружена щенятами, как и людьми, которые хотят ей помочь".

Как сообщало Metro, пассажиры поезда обратили внимание на странное поведение дворняжки в районе станции "Павелецкая" и доложили об этом машинисту. Было решено снимать состав с линии, роды у собаки прошли в депо, под присмотром сотрудников метрополитена. Позже собаку вместе со щенками забрали в городской приют "Зоорассвет" на передержку.

В настоящий момент столичный метрополитен и приют принимают заявки на получение щенков. Читатели газеты Metro в наших соцсетях могут придумать клички для новорождённых, лучшие из них присвоят щенкам. В метрополитене сделают импровизированные свидетельства о рождении для щенков и бирки с кличками.