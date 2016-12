Дональд Трамп прокомментировал в своем блоге в Twitter слухи о том, что Россия может быть причастна к результатам выборов президента США. "Если Россия, или какой-либо другой субъект, устроили взлом, почему Белый дом так долго ждал? Почему они жалуются только после того, как потеряли Хиллари?", - написал в блоге Трамп. (If Russia, or some other entity, was hacking, why did the White House waite so long to act? Why did they only complain after Hillary lost?) По поводу причастности высшего...