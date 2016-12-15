Наконец-то у фанатов игры Pokemon Go появился шанс погрузиться в мир существ, живущих в телефонах, на все сто процентов. На прилавках магазинов появился «Твой уникальный покеводитель. Pokemon Go».

В книге раскрываются все секреты ловли карманных монстров. К примеру, из неё вы узнаете, какими вообще бывают покемоны, где они обитают (например, водных чаще всего можно встретить у прудов и рек, а лесных – в парках).

Создатели расскажут, какими мячами стоит захватывать странных существ в плен, а также чем подкармливать самых несговорчивых экземпляров.

Путеводитель также даёт ответы на вопросы, для чего нужны покестопы, ягоды, инкубаторы яиц, башни и прочие штуки, которые поначалу могут озадачить новичков.

Авторы уверены, что, прочитав этот путеводитель, каждый сможет стать настоящим тренером покемонов и получить соответствующий сертификат (он прилагается к изданию).