Маршрутка перевернулась на Колпинском шоссе около полуночи 23 ноября.



- На Колпинском шоссе у дома №40 микроавтобус марки "Пежо" съехал в кювет, - сообщили в пресс-службе МЧС города, - Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации. Сведения о пострадавших уточняются.

Подробнее о происшествии с маршруткой на Колпинском шоссе рассказали очевидцы и одна из пассажирок автобуса.

"Маршрутка на Колпинском шоссе перевернулась прямо передо мной, я по встречке ехал, помогал вытаскивать пассажиров из неё, ВСЕ ЖИВЫ!!! У двоих или троих разбиты лица, у женщины сильно...", - докладывают с места ДТП свидетели аварии, - Как только загорелся зелёный, он рванул с места и сразу вправо, угол, наверное, срезать хотел, не учёл, что канава и сам поворот там дальше...

Как уточняется, маршрутка ехала от Московского шоссе в Пушкин. Номер автобуса К-174.

"Я ехала в ней и это было ужасно, страшно... Чудом со мной все хорошо, нос едва не сломала, это был кошмар", - рассказала пассажирка из микроавтобуса по имени Маша, - В скорой уехали люди, девушек всех трясло, моя одежда в крови чужой была, я очень сильно испугалась, главное, что все живы... просто шок".

Местные жители уверяют, что на маршруте работают "нелегальные" автобусы.

"Это нелегал. Такие маршрутки заполнили Пушкинский район. К-180, К-174, К-545-а официально не существуют! Водители работают "на себя"! Пассажиры не получат страховки. Поездка на таком автобусе, как русская рулетка", - пишут в блогах горожане.