В полицию поступила информация о том, что планируется акт вмешательства в работу аэропорта. Об этом Metro сообщили в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы". Однако уже в 12:52 стало известно, что никакой угрозы не обнаружено, и аэропорт начал работу в штатном режиме.

По данным СМИ, чтобы проверить наличие угрозы, служба безопасности аэропорта вызвала кинологов и взрывотехников. Об бомбе сообщил детский голос.

Пассажиров пришлось на время проверки вывести из терминала.

За последние полторы недели это уже третья экстренная ситуация в аэропорте.

21 октября в Пулково около 12 часов дня сработал газоанализатор. Подозрения вызвал багаж. Его в течение нескольких часов обследовали специалисты. Вход в здание с третьего этажа ограничили, транспортная полиция оцепила часть зоны предварительного досмотра. Владельца тревожного багажа доставили в линейный отдел МВД в Пулково для выяснения обстоятельств дела. Пока взрывотехники и кинологи проверяли подозрительный багаж, аэропорт не прекращал работать, больших скоплений не наблюдалось, сообщают очевидцы.

Около 13:30 оцепление полностью сняли, в подозрительном багаже ничего взрывоопасного не нашли.

14 октября из-за сообщения об угрозе вмешательства в работу аэропорта была проведена эвакуация здания терминала. Тогда на место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции, включая взрывотехников и кинологов со служебными собаками. Было проведено обследование аэровокзального комплекса, привокзальной площади, гостиничного комплекса и паркинга, работа Централизованного пассажирского терминала аэропорта "Пулково" временно ограничили.