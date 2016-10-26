Американское издание New York Times не поленилось пролистать все твиты кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, чтобы составить полный список всего (и всех) того, что он посчитал нужным оскорбить. В общей сложности в перечень попали 282 позиции.

Первой, как и стоило ожидать, в листе значится имя Хиллари Клинтон, после которого следует огромное количество нелестных эпитетов. Самым употребимым стало определение Клинтон как "нечестной"(crooked).

Досталось и "однополчанам" Хиллари, таким демократам как Берни Сандерсу, Джо Байдену, Бараку Обаме и мужу Клинтон Биллу. О том, как на одно из оскорблений Обама ответил перед телекамерами можно прочитать по ссылке ниже.

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Недолюбливает Трам и многих республиканцев: так он не раз нелестно отозвался о Джебе Буше, Теде Крузе, Джоне Касиче и др.

Некоторые знаменитости также попали в немилость. Среди них Алек Болдуин, Вупи Голдберг, Нил Янг, Самуэль Л. Джексон.

Отдельную длинную колонку списка составили американские журналисты, а также некоторые конкретные СМИ, такие как CNN, Fox News, NBC, Huffington Post, USA Today, Washington Post, NY Times и др.

Что касается стран, то больше других досталось США, Мексике, Германии, Великобритании, Ирану и Саудовской Аравии.

В категорию "прочее" попали президентские выборы в США, интернет-магазин Amazon, дебаты, микрофон на первых дебатах, подиум в Овальном кабинете, ТВ-реклама.