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Нужно ли запретить аборты: мнения гинекологов "за" и "против"

  • Татьяна Иванова

Врачи боятся кары небес и гибели пациенток

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в медицинские вузы программы духовного образования. По его мнению, студенты после ознакомления с этим курсом не захотят делать пациенткам аборты. Газета Metro узнала, что думают о прерывании беременности опытные врачи.

 

Лариса Сюзева: Прослеживая судьбы гинекологов, испытываю страх

Акушер-гинеколог, стаж 25 лет:

Мне с детства очень нравилась медицина. Всегда хотелось лечить людей. Уже будучи студенткой Гродненского государственного медицинского института, выбрала гинекологию. Дело в том, что на четвёртом курсе нас привели в родзал. Рождение новой жизни произвело на меня очень большое впечатление. Я сразу же записалась в кружок по акушерству и гинекологии. Скоро открылся набор в такую группу. Конкурс был большой. Брали только отличников. Набирали всего 16 человек со всего курса (500 студентов). Я попала в эту группу. 

Изначально нас к абортам не готовили. Вопрос такой даже не стоял. Лишь на последних курсах нас приводили в абортарии, показывали эти операции. К ним тогда был просто медицинский интерес: увидеть, что это и как это. Процесс интересовал с технической стороны.

После интернатуры в 1988 году начала работать в женской консультации. По долгу службы пришлось делать мини-аборты – это прерывание беременности до 21 дня задержки месячных. Они ещё у нас назывались «регуляция менструального цикла». Происходит это так: в матку вводится металлическая трубка с вакуумом, которая всё выкачивает в банку. Там образуется кровавое месиво, которое потом выливается в канализацию. 

Были случаи, когда спустя месяц после аборта женщина приходит и становится на учёт по беременности. Теперь она хочет рожать. Так почему же нельзя было сразу родить? 

Лариса Сюзева: «Считаю, что в нашем обществе о недопустимости аборта надо постоянно говорить и напоминать. Так устроен человек, что он всё время забывает».

 

Против абортов я была всегда. Бывало, что просто отказывалась писать направление на него. Однако решение женщины для нас было законом. Но, наблюдая за судьбами женщин, делавших аборты, всё больше чувствовала себя причастной к их бедам. Кроме того, заметила, что, когда я делала аборты, и моё здоровье ухудшалось.

Вопрос совершения аборта абсолютно личный. Но в моей жизни аборт стал настоящим камнем преткновения. В итоге большой опыт врача привёл меня к решению отказаться от абортов вообще. Я осознала, что аборт – это грех.  

Прослеживая судьбы гинекологов, испытываю страх. У многих докторов онкология, у их детей тоже происходили страшные вещи, в том числе и онкологические болезни. Считаю, что они как бы несут наказание за свою работу, за эти операции.

При каких обстоятельствах женщина может пойти на аборт? Ни при каких. Наверное, лишь когда беременность угрожает её жизни. Изнасилование считается показанием для прерывания беременности. Но я считаю, если женщина здорова и проверен её плод... Если он здоров, почему бы не родить? Не сможешь ты воспитать его – отдай. Его воспитают.

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Елена Габасова: С запретом абортов государство потеряет генофонд

Хирург-гинеколог, стаж 24 года:

Я против запрещения абортов, это нецелесообразно. С 1936 по 1956 год у нас было абсолютно запрещено прерывание беременности. И до сих пор не опубликована статистика, сколько за это время погибло женщин от криминальных вмешательств. Я знаю, что, когда прерывание беременности у нас было запрещено, от криминальных абортов женщины умирали каждый день.

Сейчас действует неделя тишины, когда женщинам дают время ещё раз обдумать своё решение прервать беременность. Но уговорить оставить ребёнка, если женщина уже решила от него избавиться, крайне тяжело,  это один случай из ста. 

Приходят не только те, у кого уже есть ребёнок, но и женщины, которые забеременели первый раз в 34 года. Мы объясняем, что для них это последний шанс стать матерью, но они всё равно идут на аборт.

Любая женщина, которая пришла на аборт, знает, что убивает своего ребёнка, и не хотела бы этого делать, но вынуждена. Муж зарабатывает 30 тысяч. Он не пошёл в бизнес, не ворует деньги, никого не грабит – у него просто среднестатистический доход. Женщины боятся, что, если уйдут в декрет, семья будет нуждаться. Ещё очень остро стоит вопрос жилья. В однушку десять детей не родишь, это же невозможно. А попробуй оформить ипотеку, это же безумный процент, но нужно ещё набрать на первый взнос и платить потом за неё лет двадцать.

Елена Габасова: «Государству нужно обеспечить женщин хорошим пособием, тогда они начнут рожать. А запретом разве можно чего-то добиться?» 

 

Церковь говорит, что если запретить аборты, то станут рожать и оставлять детей в роддомах. Но уже был такой опыт запрета – и что же не рожали? Женщины будут делать криминальные аборты. 

В моей практике, а я работаю 24 года, один раз поступила женщина после криминального аборта. Она чудом выжила – всё сделали быстро и вовремя, я уже была в том врачебном возрасте, когда могла понять, что и как нужно делать. А поступи она к начинающему специалисту, погибла бы, в таких ситуациях всё решается за считанные часы.   

Вот сейчас ей не нужна беременность, а через год она вышла замуж, изменились социальные условия, и она захотела ребёнка и, если она здорова, родит детей. А если у неё был криминальный аборт, то она либо погибла, либо осталась инвалидом. 

Я очень уважительно отношусь к религии и считаю аборт грехом. Но запрещать его нельзя, мы только навредим. Женщина – это драгоценность: она рожает детей. Поэтому к ней нужно относиться как к хрустальной вазе. 

С запретом абортов государство потеряет генофонд. Вы представляете, сколько одна здоровая женщина может родить? А сколько государству придётся заплатить, когда женщин будут на скорых доставлять с кровотечением в больницу? 

Итак, нужно ли запретить аборты в нашей стране?

 

Авторы текста: Зинаида Мишина, Татьяна Иванова

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