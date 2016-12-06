Нужно ли запретить аборты: мнения гинекологов "за" и "против"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в медицинские вузы программы духовного образования. По его мнению, студенты после ознакомления с этим курсом не захотят делать пациенткам аборты. Газета Metro узнала, что думают о прерывании беременности опытные врачи.

Лариса Сюзева: Прослеживая судьбы гинекологов, испытываю страх

Акушер-гинеколог, стаж 25 лет:

Мне с детства очень нравилась медицина. Всегда хотелось лечить людей. Уже будучи студенткой Гродненского государственного медицинского института, выбрала гинекологию. Дело в том, что на четвёртом курсе нас привели в родзал. Рождение новой жизни произвело на меня очень большое впечатление. Я сразу же записалась в кружок по акушерству и гинекологии. Скоро открылся набор в такую группу. Конкурс был большой. Брали только отличников. Набирали всего 16 человек со всего курса (500 студентов). Я попала в эту группу.

Изначально нас к абортам не готовили. Вопрос такой даже не стоял. Лишь на последних курсах нас приводили в абортарии, показывали эти операции. К ним тогда был просто медицинский интерес: увидеть, что это и как это. Процесс интересовал с технической стороны.

После интернатуры в 1988 году начала работать в женской консультации. По долгу службы пришлось делать мини-аборты – это прерывание беременности до 21 дня задержки месячных. Они ещё у нас назывались «регуляция менструального цикла». Происходит это так: в матку вводится металлическая трубка с вакуумом, которая всё выкачивает в банку. Там образуется кровавое месиво, которое потом выливается в канализацию.

Были случаи, когда спустя месяц после аборта женщина приходит и становится на учёт по беременности. Теперь она хочет рожать. Так почему же нельзя было сразу родить?

Лариса Сюзева: «Считаю, что в нашем обществе о недопустимости аборта надо постоянно говорить и напоминать. Так устроен человек, что он всё время забывает».

Против абортов я была всегда. Бывало, что просто отказывалась писать направление на него. Однако решение женщины для нас было законом. Но, наблюдая за судьбами женщин, делавших аборты, всё больше чувствовала себя причастной к их бедам. Кроме того, заметила, что, когда я делала аборты, и моё здоровье ухудшалось.

Вопрос совершения аборта абсолютно личный. Но в моей жизни аборт стал настоящим камнем преткновения. В итоге большой опыт врача привёл меня к решению отказаться от абортов вообще. Я осознала, что аборт – это грех.

Прослеживая судьбы гинекологов, испытываю страх. У многих докторов онкология, у их детей тоже происходили страшные вещи, в том числе и онкологические болезни. Считаю, что они как бы несут наказание за свою работу, за эти операции.

При каких обстоятельствах женщина может пойти на аборт? Ни при каких. Наверное, лишь когда беременность угрожает её жизни. Изнасилование считается показанием для прерывания беременности. Но я считаю, если женщина здорова и проверен её плод... Если он здоров, почему бы не родить? Не сможешь ты воспитать его – отдай. Его воспитают.

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