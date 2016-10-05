В России для пьяных водителей могут ввести "тест на идиота". Он предполагает дополнительное медицинское освидетельствование водителей, которые неоднократно были уличены в управлении автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По словам председателя правления "Гильдии автошкол России" Сергея Лобарева, эта инициатива необходима в России, но требует определённых доработок.

– Проблема управления автомобилем в нетрезвом состоянии это актуальный вопрос. Тысячи граждан, которые погибают на дорогах в результате этих пьяниц, безусловно, для нас очень значимы. В автошколах мы говорим на эту тему и приводим цифры, статьи закона, но многие недопонимают важность выполнения пунктов правил дорожного движения, – считает эксперт.

По его словам, в настоящий момент в России за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав сроком на полтора года, а при повторном нарушении – даже уголовная ответственность. Но и это не останавливает нерадивых водителей.

– Ежегодно в Москве лишаются прав за управление в нетрезвом состоянии около 10 тысяч водителей, при том, что обучаем мы в год 130 тысяч человек, получается, что каждый 13-ый садится за руль пьяным, – сказал Лобарев.

Он уверен, что сама идея ввести тестирование, которое бы определило, стоит ли давать возможность водителю, который уже попался на вождении в нетрезвом состоянии, снова получить права, имеет место быть, но лишь в том случае, если будет проводиться объективно.

– Та практика, которая существует в некоторых странах, особенно в Германии – после грубых нарушений проводить этот тест – имеет место быть. Но там тестирование проводится через электронику, у нас же предлагается через психологов – их решение будет субъективно. К тому же, у нас транспортных то психологов нет, а тут пьяниц тестировать предлагают – найти таких специалистов будет очень проблематично, – подытожил Лобарев.

"Тест на идиота". Опыт Германии

В Германии действует балльная система. Если водитель набирает определённое число баллов за допущенные правонарушения, его направляют на специфическое медицинское тестирование Medizinisch-Psychologische Untersuchung, в просторечье — Idiotentest ("тест на идиота"). Пройти это испытание очень непросто. Именно по его результатам принимается решение о том, будет ли автовладельцу предоставлена возможность вновь получить права или нет.