Исполнительный директор ExxonMobil Рекс Тиллерсон во время своей беседы с Дональдом Трампом согласился принять назначение на должность госсекретаря, передает СNN.

У Тиллерсона нет опыта дипломатической работы, но он успешный бизнесмен, а также лично знаком с Путиным.

«Большим преимуществом является то, что он знает многих действующих лиц и он знает их хорошо. Он заключает огромные сделки в России. Он заключает огромные сделки для компании — не для себя, для компании», — сказал Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.

Известно, что Рекс Тиллерсон знаком с президентом РФ еще с 2005 года. С тех пор Путин и Тиллерсон встречались регулярно - в том числе и на территории России. Так, в 2011 году в Сочи Путин, Тиллерсон и Сечин подписали соглашение о партнерстве Exxon и «Роснефти».

В июне 2013 года Тиллерсон был в Петербурге в качестве участника ПМЭФ. Тогда Владимир Путин лично вручил главе энергетической компании Рексу Тиллерсону Орден Дружбы.

Последний раз они виделись, по официальным данным, в июне 2016 года: Тиллерсон присутствовал на пленарном заседании ПМЭФ, где выступал Путин; про конкретную двустороннюю встречу, правда, не сообщалось, передает РБК.

Согласно законам США, Тиллерсона на пост госсекретаря должны утвердить в Сенате. Пока громко против кандидата никто не выступил, но критические высказывания в его адрес от некоторых сенаторов - как республиканцев, так и демократов, - уже прозвучали.

Если кандидатура Тиллерсона будет поддержана Сенатом США, он станет «публичным лицом» нового дипломатического подхода, который подразумевает более тесное сотрудничество с Россией и уступки со стороны Китая по торговым вопросам и вопросам безопасности, отмечает The Wall Street Journal.