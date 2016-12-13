Исполнительный директор ExxonMobil Рекс Тиллерсон во время своей беседы с Дональдом Трампом согласился принять назначение на должность госсекретаря, передает СNN.
У Тиллерсона нет опыта дипломатической работы, но он успешный бизнесмен, а также лично знаком с Путиным.
«Большим преимуществом является то, что он знает многих действующих лиц и он знает их хорошо. Он заключает огромные сделки в России. Он заключает огромные сделки для компании — не для себя, для компании», — сказал Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
Известно, что Рекс Тиллерсон знаком с президентом РФ еще с 2005 года. С тех пор Путин и Тиллерсон встречались регулярно - в том числе и на территории России. Так, в 2011 году в Сочи Путин, Тиллерсон и Сечин подписали соглашение о партнерстве Exxon и «Роснефти».
В июне 2013 года Тиллерсон был в Петербурге в качестве участника ПМЭФ. Тогда Владимир Путин лично вручил главе энергетической компании Рексу Тиллерсону Орден Дружбы.
Последний раз они виделись, по официальным данным, в июне 2016 года: Тиллерсон присутствовал на пленарном заседании ПМЭФ, где выступал Путин; про конкретную двустороннюю встречу, правда, не сообщалось, передает РБК.
Согласно законам США, Тиллерсона на пост госсекретаря должны утвердить в Сенате. Пока громко против кандидата никто не выступил, но критические высказывания в его адрес от некоторых сенаторов - как республиканцев, так и демократов, - уже прозвучали.
Если кандидатура Тиллерсона будет поддержана Сенатом США, он станет «публичным лицом» нового дипломатического подхода, который подразумевает более тесное сотрудничество с Россией и уступки со стороны Китая по торговым вопросам и вопросам безопасности, отмечает The Wall Street Journal.
Орденом Дружбы награждаются граждане РФ, а также граждане иностранных государств: за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей; за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России; за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики; за плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры; за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику Российской Федерации;
за широкую благотворительную деятельность.