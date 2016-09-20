Новый небольшой робот Obi был разработан, чтобы помогать людям с ограниченными способностями есть независимо от других людей. У робота есть рука, которая может менять ложки, а также четыре тарелки. Робот, которого разработала американская компания Desin, довольно прост в использовании: управлять его руками, а также выбором тарелок и ложек можно нажатием на кнопки. Вице-президент Desin Sales & Marketing Скотт Стоун объясняет, как Obi помогает людям с особенностями.

- Как возникла идея создать Obi?

- Obi – это революционное автоматизированное устройство. Он был создан при использовании последних наработок в робототехнике, в нём сочетаются элегантный дизайн и простота управления. Благодаря Obi люди с ограниченными возможностями перестанут зависеть от других людей, когда хотят поесть дома или в общественных местах. Первый прототип Obi был разработан в 2006 года Жоном Декаром, студентом из Университета Дэйтона, который заметил трудности инвалидов. Он видел, как сложно его стареющему дедушке и маленькой девочке с артрогрипозом. Жон видел подобные проблемы в домах престарелых, больницах и в колледже. Он осознал, что это довольно масштабная проблема и решил изменить ситуацию.

Жон вместе со своим отцом Томом, бывшим заместителем председателя Deloitte, основали Desin в 2010 году. Следующие шесть лет они провели совершенствуя своего робота.

- Как Obi работает?

- Obi является роботом нового поколения. Он несложный в управлении и относительно недорогой. Слаженные движения робота создаются шестью сложными двигателями, которые работают синхронно и слаженно.

Obi весит примерно три килограмма, и его довольно легко носить в школу, ресторан или другие общественные пространства. Obi работает от аккумулятора, заряда которого хватает примерно на два-четыре часа работы, или же примерно на шесть трапез.

- Как Obi определяет, куда нужно принести еду?

- У Obi есть две кнопки, которые могут использовать сиделки. Одна кнопка позволяет включить устройство, а другая переводит его в режим обучения. Помощник человека с особенностями может задать правильную траекторию движения для руки робота, а затем Obi запомнит её и продолжит кормить человека самостоятельно.

- Каковы преимущества Obi?

- Когда люди начинают использовать Obi, они очень удивляются, а затем ликуют, поскольку понимают, как робот может изменить их жизнь к лучшему. Люди могут получить возможность обедать с теми, с кем хотят и не зависеть от других.

- Как Obi изменил жизни людей с ограниченными возможностями?

- Obi делает процесс приёма пищи проще, достойнее и приятнее для многих людей с физическими сложностями.

Дэвид Хэар, который страдает от бокового амиотрофического склероза, использовал Obi больше года.

"Это не самое приятное ощущение, когда кто-то вас кормит, - говорит он. - Не могу описать, насколько проще и приятнее стало мне и моей жене, которая долго кормила меня, принимать пищу. Я знаю, что люди увлечены сотовыми телефонами и ноутбуками, но это ничто по сравнению с ощущениями, которые я испытываю благодаря этому роботу. Его приобретение – это судьбоносный опыт".

С Obi пользователи имеют полный контроль над тем, что они едят, когда они едят.

15-летний Айзек Уилкокс, у которого повреждён спинной мозг говорит: "Наконец-то я могу совладать со своими овощами!"